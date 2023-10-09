مصر تجري اتصالات من أجل ((وقف التصعيد)) بين إسرائيل والفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتلقى‭ ‬السيسي‭ ‬أمس‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭. ‬

وناقش‭ ‬الرئيسان‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬الجارية‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬التنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬ودفع‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الرامية‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والعنف‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬المصرية‭. ‬

تقوم‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بدور‭ ‬الوسيط‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واسرائيل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬موجة‭ ‬عنف‭ ‬تندلع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.

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وكانت‭ ‬مصر‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬وقعت‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1979‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الاتصالات‭ ‬التي‭ ‬يجريها،‭ ‬تحادث‭ ‬السيسي‭ ‬هاتفيا‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬وأعرب‭ ‬الرجلان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقهما‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬ازاء‭ ‬‮«‬تدهور‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬والأمنية‮»‬‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬النزاع‭. ‬

كما‭ ‬أكدا‭ ‬دعمهما‭ ‬لتسوية‭ ‬سلمية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬‮«‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬

وأجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬كذلك‭ ‬مشاورات‭ ‬هاتفية‭ ‬بهدف‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬عودة‭ ‬الهدوء‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭. ‬

تحادث‭ ‬السيسي‭ ‬هاتفيا‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬امانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬وأكد‭ ‬له‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أجرى‭ ‬اتصالات‭ ‬بالجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والاسرائيلي‭... ‬من‭ ‬أجل‭ ‬احتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬الجاري‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬تحادث‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬ومع‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أدان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الأحد‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فيما‭ ‬أبدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أسفها‭ ‬لغياب‭ ‬الإجماع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الطارئ‭ ‬والمغلق‭. ‬

وقبل‭ ‬انعقاد‭ ‬الجلسة،‭ ‬دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬‮«‬حازمة‮»‬‭ ‬للهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬مساعد‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬روبرت‭ ‬وود‭ ‬بعد‭ ‬الجلسة‭ ‬‮«‬أدان‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬هجمات‭ ‬حماس،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح،‭ ‬ليس‭ ‬جميعها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يمكنكم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬تحديد‭ ‬إحدى‭ (‬تلك‭ ‬الدول‭) ‬دون‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬فاسيلي‭ ‬نيبينزيا‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬‮«‬رسالتي‭ ‬كانت‭ ‬لصالح‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للقتال‭ ‬ووقف‭ ‬النار‭ ‬وإجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬هادفة‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬يعود‭ ‬سببه‭ ‬جزئيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قضايا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬حلها‮»‬‭. ‬

ودان‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬زانغ‭ ‬جون‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬لتحقيق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬