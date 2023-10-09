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تعيين خالد عمرو الرميحي رئيسا لمجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا

10/9/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تعيين‭ ‬خالد‭ ‬عمرو‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭)‬،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬مجموعتها‭ ‬المحلية‭.‬

يحمل‭ ‬الرميحي‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬خطط‭ ‬النمو‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لشركة‭ ‬البا‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصنيع‭ ‬الألمنيوم‭.‬

كما‭ ‬تتقدم‭ ‬ممتلكات‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مساهماته‭ ‬القيمة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ترؤسه‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البا،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬لجهوده‭ ‬وقيادته‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬إنجازات‭ ‬الشركة‭ ‬ونموها‭. ‬يشغل‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬حاليًا‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬العمرية،‭ ‬وقد‭ ‬شغل‭ ‬قبلها‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2019‭ ‬حتى‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬الإدارة‭ ‬ورئيس‭ ‬فريق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المؤسسية‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬انفستكورب‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬لمدة‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬تقلد‭ ‬فيها‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬عملاء‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.
‬يحمل‭ ‬الرميحي‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬المهمات‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

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