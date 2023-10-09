تعيين خالد عمرو الرميحي رئيسا لمجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، تعيين خالد عمرو الرميحي رئيسًا لمجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا)، إحدى شركات مجموعتها المحلية.
يحمل الرميحي خبرة واسعة في العديد من المجالات من شأنها دعم خطط النمو خلال المرحلة المقبلة لشركة البا لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال تصنيع الألمنيوم.
كما تتقدم ممتلكات بالشكر إلى الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة على مساهماته القيمة خلال فترة ترؤسه مجلس إدارة شركة البا، والذي كان لجهوده وقيادته دور محوري في تشكيل إنجازات الشركة ونموها. يشغل خالد الرميحي حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة العمرية، وقد شغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي لممتلكات منذ سبتمبر 2019 حتى أبريل 2023 والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية لمدة خمس سنوات قبل ذلك، كما شغل منصب المدير العام وعضو لجنة الإدارة ورئيس فريق الاستثمارات المؤسسية الذي يغطي العملاء في الخليج العربي لدى بنك انفستكورب لأكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى عمله في بنك جي بي مورجان لمدة تسع سنوات تقلد فيها منصب رئيس مجموعة عملاء القطاع الخاص في منطقة الخليج العربي.
يحمل الرميحي درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد الأمريكية، بالإضافة الى بكالوريوس العلوم في المهمات الخارجية من جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
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