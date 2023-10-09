بنك البركة الإسلامي يطلق خدمة تمويل الاستبدال لأصحاب المعاشات التقاعدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البركة الإسلامي إطلاق خدمة تمويل استبدال المعاش لأصحاب المعاشات التقاعدية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد جاء ذلك بعد توقيعه مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم خدمة التمويل وفقًا لشروط استحقاق الاستبدال للمواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة.
وبهذه المناسبة، صرح علي الدرازي، القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك: «نحنُ في بنك البركة الإسلامي نسعى دائمًا لتزويد عملائنا بخدمات ومنتجات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية مختلف احتياجاتهم، لذا يُسعدنا هذا التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتقديم خدمة الاستبدال المصمم خصيصًا لعملاء البنك من أصحاب المعاشات التقاعدية والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع توفير فترات سداد ميسرة».
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