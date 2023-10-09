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بنك البركة الإسلامي يطلق خدمة تمويل الاستبدال لأصحاب المعاشات التقاعدية

10/9/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬تمويل‭ ‬استبدال‭ ‬المعاش‭ ‬لأصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬توقيعه‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬التمويل‭ ‬وفقًا‭ ‬لشروط‭ ‬استحقاق‭ ‬الاستبدال‭ ‬للمواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الهيئة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬علي‭ ‬الدرازي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بالبنك‭: ‬‮«‬نحنُ‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بخدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬مصرفية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬لذا‭ ‬يُسعدنا‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬الاستبدال‭ ‬المصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬والمتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬فترات‭ ‬سداد‭ ‬ميسرة‮»‬‭.‬

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