بنك البركة الإسلامي يطلق خدمة تمويل الاستبدال لأصحاب المعاشات التقاعدية

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬علي‭ ‬الدرازي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بالبنك‭: ‬‮«‬نحنُ‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بخدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬مصرفية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬لذا‭ ‬يُسعدنا‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬الاستبدال‭ ‬المصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬والمتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬فترات‭ ‬سداد‭ ‬ميسرة‮»‬‭.‬

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