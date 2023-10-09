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رئيس الأعلى للصحة يفتتح مركز الطب التجديدي في جامعة الخليج العربي

10/9/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رعى‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬الطب‭ ‬التجديدي‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬متطور‭ ‬وفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المستعصية‭ ‬بتقنيات‭ ‬إعادة‭ ‬الهندسة‭ ‬الجينية،‭ ‬وقراءة‭ ‬التسلسل‭ ‬الجيني،‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية،‭ ‬وتقنية‭ ‬الطباعة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬لتصنيع‭ ‬الغضاريف‭ ‬والأنسجة‭ ‬التالفة‭. ‬

واطلع‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬فائقة‭ ‬التطور،‭ ‬والبيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬والمعقمة‭ ‬وفق‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬البروتوكولات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حساسية‭ ‬عينات‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية،‭ ‬وزراعة‭ ‬الخلايا‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لمستوى‭ ‬أمانها‭. ‬ويعتمد‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتقديم‭ ‬الصور‭ ‬الدقيقة‭ ‬للجينات‭ ‬والطفرات‭ ‬الجينية‭ ‬بما‭ ‬يؤهل‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬انتقاء‭ ‬الجينات‭ ‬والخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭.‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬جال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬قراءة‭ ‬تسلسل‭ ‬الجينوم،‭ ‬ووحدة‭ ‬الأبحاث،‭ ‬ووحدة‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬الجينوم،‭ ‬ووحدة‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية،‭ ‬ووحدة‭ ‬الطباعة‭ ‬الثلاثية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬كثيرة‭ ‬كزراعة‭ ‬الأنسجة‭ ‬الجلدية،‭ ‬وصناعة‭ ‬الغضاريف‭.‬

ثم‭ ‬تفضل‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬قراءة‭ ‬تسلسل‭ ‬الجينوم،‭ ‬التي‭ ‬بإمكانها‭ ‬قراءة‭ ‬التسلسل‭ ‬الجيني‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬6000‭ ‬عرض‭ ‬وراثي،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التحسس‭ ‬من‭ ‬الأدوية،‭ ‬أو‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية،‭ ‬والأمراض‭ ‬الكامنة،‭ ‬والمحتملة‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬والأدوية‭ ‬الأنسب‭ ‬للمريض‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬خارطته‭ ‬الجينية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬وفقه‭ ‬مركز‭ ‬الطب‭ ‬التجديدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬سيوفر‭ ‬فرصة‭ ‬لعلاج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المستعصية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكان‭ ‬الطب‭ ‬التقليدي‭ ‬علاجها‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬تفردت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬بطرح‭ ‬التخصصات‭ ‬الفريدة‭ ‬والنادرة‭ ‬التي‭ ‬تتصدى‭ ‬للاحتياجات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمجتمع‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬وأضاف‭: ‬إن‭ ‬مركز‭ ‬الطب‭ ‬التجديدي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المواصفات‭ ‬والتقنية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المراكز‭ ‬المشابهة،‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ (‬نيويورك‭ ‬مثلا‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬المركز‭ ‬بتقنيات‭ ‬فريدة،‭ ‬صنعت‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتستخدم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

بدوره‭ ‬بيّن‭ ‬الدكتور‭ ‬صفوق‭ ‬الشمري‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الطب‭ ‬التجديدي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الجينات‭ ‬لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬مستعصية‭ ‬مثل‭ ‬السرطان،‭ ‬وفقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي،‭ ‬وتلف‭ ‬القرنيات،‭ ‬وتآكل‭ ‬الغضاريف،‭ ‬واعداً‭ ‬بطفرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬العلاجية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬المستعصية،‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬إعادة‭ ‬تصحيح‭ ‬الهندسة‭ ‬الجينية‭ ‬ CART ‭-‬ T ،‭ ‬التي‭ ‬يعد‭ ‬مركز‭ ‬الطب‭ ‬التجديدي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬هو‭ ‬المركز‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يطرحها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأوضح‭: ‬يعمل‭ ‬التصحيح‭ ‬الجيني‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬على‭ ‬انتقاء‭ ‬خلايا‭ ‬من‭ ‬كريات‭ ‬الدم‭ ‬البيضاء‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬لدى‭ ‬الإنسان،‭ ‬وخزعة‭ ‬من‭ ‬الأورام‭ ‬السرطانية‭ ‬المصاب‭ ‬بها‭ ‬المريض‭. ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصحيح‭ ‬الجيني‭ ‬تطوير‭ ‬قدرة‭ ‬خلايا‭ ‬الدم‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬مهاجمة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬السرطان،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬مختبرات‭ ‬مركز‭ ‬الطب‭ ‬التجديدي‭ ‬مضاعفة‭ ‬آلاف‭ ‬كريات‭ ‬الدم‭ ‬البيضاء‭ ‬وتوجيهها‭ ‬لمهاجمة‭ ‬الورم‭ ‬السرطاني‭. ‬

وأضاف‭: ‬أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬فيمكن‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬للخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬علاج‭ ‬مرض‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬حيث‭ ‬يكمن‭ ‬مصنع‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬النخاع‭ ‬العظمي‭ ‬لدى‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬يعمل‭ ‬العلاج‭ ‬بواسطة‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬التالفة‭ ‬في‭ ‬النخاع‭ ‬العظمي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬زرع‭ ‬خلايا‭ ‬جذعية‭ ‬سليمة‭ ‬وبهذا‭ ‬يتمكن‭ ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬خلايا‭ ‬دم‭ ‬طبيعية‭. ‬

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