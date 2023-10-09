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مقاطعًا النقود والتكنولوجيا.. بريطاني يمضي 15 عامًا في الطبيعة

10/9/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قرّر‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬مارك‭ ‬بويل‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬المال‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬والعيش‭ ‬حياة‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭. ‬وجد‭ ‬‮«‬بويل‮»‬‭ ‬سعادته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬من‭ ‬الحياة،‭ ‬حيث‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬المال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬سببان‭ ‬رئيسان‭ ‬للمشاكل‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬عاش‭ ‬‮«‬بويل‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬ميسورة‭ ‬الحال،‭ ‬وعمل‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬ذات‭ ‬راتب‭ ‬جيد‭ ‬بعد‭ ‬تخرجه‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭. ‬

وكان‭ ‬يعيش‭ ‬حياة‭ ‬مرفّهة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يستمتع‭ ‬بالتسوّق‭ ‬وشراء‭ ‬أحدث‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬الفاخرة‭. ‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬ليالي‭ ‬العام‭ ‬2007،‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬مع‭ ‬صديقه،‭ ‬أدرك‭ ‬‮«‬بويل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المال‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬لمعظم‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وقرّر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تجربة‭ ‬العيش‭ ‬دون‭ ‬أموال‭. ‬باع‭ ‬‮«‬بويل‮»‬‭ ‬منزله‭ ‬العائم‭ ‬الفاخر،‭ ‬وانتقل‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬قديم‭ ‬ومتنقل‭. ‬وكانت‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬صعبة‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التكيّف‭ ‬مع‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬التي‭ ‬اعتاد‭ ‬عليها‭. ‬ولكنْ‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت،‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬بويل‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭ ‬ورضًا‭ ‬عن‭ ‬حياته‭ ‬الجديدة‭. ‬

ووجد‭ ‬أن‭ ‬الصداقة‭ ‬هي‭ ‬الأمان‭ ‬الحقيقي‭ ‬وليس‭ ‬المال‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬قرّر‭ ‬‮«‬بويل‮»‬‭ ‬تجنّب‭ ‬استخدام‭ ‬معظم‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬

ووجد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬أكثر‭ ‬بساطة‭ ‬وتعقيدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭. ‬ويأمل‭ ‬‮«‬بويل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يُلهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬ليكونوا‭ ‬أقل‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬والتكنولوجيا‭.‬

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