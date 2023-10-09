علاقة هاري وميغان مع ويليام وكيت لن تعود كسابق عهدها قط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬توني‭: ‬‮«‬الكسر‭ ‬لن‭ ‬يُجبر‭ ‬أبدًا‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأخوين‭ ‬وزوجتيهما‭ ‬سيتبادلون‭ ‬النظرات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المريحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ارتباطات‭ ‬ملكية‭ ‬مستقبلية‭.

‬وكانت‭ ‬الخلافات‭ ‬بدأت‭ ‬بين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تزوج‭ ‬هاري‭ ‬بميغان‭ ‬ماركل،‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬وليام‭ ‬بالوقحة،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬كيت‭ ‬ميدلتون‭ ‬أن‭ ‬ميغان‭ ‬عاملتها‭ ‬بطريقة‭ ‬سيئة‭ ‬قبل‭ ‬حفل‭ ‬زفافها‭ ‬من‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬حيث‭ ‬تركتها‭ ‬تبكي‭ ‬بسبب‭ ‬فستان‭ ‬طفلتها‭ ‬تشارلوت‭ ‬في‭ ‬العرس‭. ‬

لاحقًا‭ ‬وصلت‭ ‬علاقة‭ ‬الشقيقين‭ ‬للقطيعة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مقدمة‭ ‬البرامج‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشهيرة‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري،‭ ‬كشفا‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬ميغان‭ ‬كانت‭ ‬تتعرض‭ ‬للعنصرية‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬داخل‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬عانى‭ ‬هاري‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬صحته‭ ‬العقلية‭.‬