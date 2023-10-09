علاقة هاري وميغان مع ويليام وكيت لن تعود كسابق عهدها قط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الخبير في الشؤون الملكية، توني كوين، لموقع «اكسبرس يو اس»، أن علاقة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لن تتحسن قط. وقال كوين إن هاري وميغان وويليام وكيت سيكونون دائمًا محرجين من بعضهم، تمامًا كما حصل عندما التقوا بالمعزين في قلعة وندسور العام الماضي، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأكد توني كوين، مؤلف كتاب «الشباب المذهّب: تاريخ حميم للنشأة في العائلة المالكة»، أن أحد الأشخاص المقربين من العائلة في قصر باكنغهام، أعطاه نظرة ثاقبة على الانقسام الحاد بين الأخوين ويليام وهاري.
وأضاف توني: «الكسر لن يُجبر أبدًا»، مشيرًا إلى أن الأخوين وزوجتيهما سيتبادلون النظرات «غير المريحة» في أي ارتباطات ملكية مستقبلية.
وكانت الخلافات بدأت بين الشقيقين، بعد أن تزوج هاري بميغان ماركل، التي وصفها وليام بالوقحة، فيما أكدت كيت ميدلتون أن ميغان عاملتها بطريقة سيئة قبل حفل زفافها من الأمير هاري العام 2018، حيث تركتها تبكي بسبب فستان طفلتها تشارلوت في العرس.
لاحقًا وصلت علاقة الشقيقين للقطيعة، بعد أن قرر هاري وميغان إجراء مقابلة مع مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، كشفا فيها أن ميغان كانت تتعرض للعنصرية من أفراد العائلة داخل القصر الملكي ووسائل الإعلام في المملكة المتحدة، كما عانى هاري من مشاكل في صحته العقلية.
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