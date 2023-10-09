يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية تفتتح الجناح المجدد لمركز رعاية الطفل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دشن مجلس إدارة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية مؤخرا الجناح المجدد في مركز رعاية الطفل في كرباباد.
وكجزء من دعمها المستمر للمجتمع، قامت يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية بالتبرع لإجراء تجديد في مركز رعاية الطفل. وشمل ذلك صيانة وتوفير الأثاث، والأجهزة المنزلية للجناح بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز مكتبة جديدة تضم أكثر من مائتي كتاب، وألعاب تعليمية، وركن للرسم للأطفال.
كما حضر الافتتاح مسؤولون من يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية ومركز رعاية الطفل.
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