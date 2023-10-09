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يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية تفتتح الجناح المجدد لمركز رعاية الطفل

10/9/2023 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬يوسف‭ ‬وعائشة‭ ‬المؤيد‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬مؤخرا‭ ‬الجناح‭ ‬المجدد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬كرباباد‭. ‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للمجتمع،‭ ‬قامت‭ ‬يوسف‭ ‬وعائشة‭ ‬المؤيد‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬بالتبرع‭ ‬لإجراء‭ ‬تجديد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭. ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ ‬صيانة‭ ‬وتوفير‭ ‬الأثاث،‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬للجناح‭ ‬بأكمله‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬مكتبة‭ ‬جديدة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬كتاب،‭ ‬وألعاب‭ ‬تعليمية،‭ ‬وركن‭ ‬للرسم‭ ‬للأطفال‭. ‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬وعائشة‭ ‬المؤيد‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬ومركز‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭. ‬

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