يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية تفتتح الجناح المجدد لمركز رعاية الطفل

وكجزء‭ ‬من‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للمجتمع،‭ ‬قامت‭ ‬يوسف‭ ‬وعائشة‭ ‬المؤيد‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬بالتبرع‭ ‬لإجراء‭ ‬تجديد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭. ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ ‬صيانة‭ ‬وتوفير‭ ‬الأثاث،‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬للجناح‭ ‬بأكمله‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬مكتبة‭ ‬جديدة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬كتاب،‭ ‬وألعاب‭ ‬تعليمية،‭ ‬وركن‭ ‬للرسم‭ ‬للأطفال‭. ‬

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