50 فائزا في ((سيتي سنتر)).. و500 دينار يوميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن سيتي سنتر البحرين، وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الأبرز في المملكة، عودة حملة «المكافآت اليومية» التي حققت نجاحاً لافتاً وذلك من 1 أكتوبر حتى 19 نوفمبر، حيث سيحظى مزيد من العملاء بفرصة الفوز بمكافآت مميزة.. إذ سيتمكن العملاء خلال هذه الفترة من التسوق لدى مجموعة العلامات التجارية العالمية والمحلية المتنوعة من الحصول يومياً على فرصة الفوز ببطاقات «هديتي» تبلغ قيمة كل منها 500 دينار بحريني.
وتندرج حملة «المكافآت اليومية» التي تستمرّ 50 يوماً في إطار النجاح الكبير الذي حققته الحملة الأولى التي أطلقها مركز التسوّق في وقت سابق من العام وشهدت إقبالاً كبيراً من العملاء. وترسّخ الحملة مكانة سيتي سنتر البحرين كوجهة نمط الحياة المفضّلة في المملكة التي تقدم تجارب تسوّق فريدة ومميزة.
وسيتاح للعملاء الذين يتسوقون ويستبدلون إيصالات بقيمة 30 ديناراً بحرينياً أو أكثر طيلة فترة الحملة المشاركة في السحب لفرصة الفوز يومياً بواحدة من أصل 50 بطاقة «هديتي» بقيمة 500 دينار بحريني.
وتتضمن الحملة أيضاً منطقة ألعاب رقمية مميزة في الساحة الرئيسية للمجمع، حيث يمكن للعملاء الذين يتسوقون يومياً بقيمة 30 ديناراً بحرينياً أو أكثر الدخول مرة واحدة في اليوم ذاته إلى المنطقة للمشاركة في الألعاب والفوز بجوائز فورية.
وقال دعيج الرميحي المدير التنفيذي في سيتي سنتر البحرين: «يسعدنا أن نطلق للمرة الثانية هذا العام حملة المكافآت اليومية الناجحة استجابةً لطلب العملاء، والتي ستستمرّ مدة 50 يوماً. فنحن نواصل في ماجد الفطيم السعي إلى منح كافة العملاء يومياً تجارب مميزة. ونحن على ثقة بأنّ هذه الحملة ستوفر تجربة استثنائية وغنية للعملاء، مما يرسّخ مكانتنا كوجهة رائدة لنمط الحياة والترفيه في المملكة».
المشاركة في حملة المكافآت اليومية بسيطة، فكلّ ما يتعيّن على العملاء فعله هو استبدال إيصالاتهم التي تبلغ قيمتها 30 ديناراً بحرينياً أو أكثر في مكاتب الاستبدال المخصصة عند البوابات 1 و3 و6 و8 أو اختيار خدمة الاستبدال الذاتي خلف مكتب خدمة العملاء عند البوابة 2، للحصول على فرصة الفوز.
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