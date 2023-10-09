50 فائزا في ((سيتي سنتر)).. و500 دينار يوميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتندرج‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬المكافآت‭ ‬اليومية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستمرّ‭ ‬50‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الحملة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مركز‭ ‬التسوّق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬وشهدت‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬العملاء‭. ‬وترسّخ‭ ‬الحملة‭ ‬مكانة‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬المفضّلة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬تجارب‭ ‬تسوّق‭ ‬فريدة‭ ‬ومميزة‭.‬

وسيتاح‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يتسوقون‭ ‬ويستبدلون‭ ‬إيصالات‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬لفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬يومياً‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬50‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬هديتي‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وتتضمن‭ ‬الحملة‭ ‬أيضاً‭ ‬منطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬رقمية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمجمع،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يتسوقون‭ ‬يومياً‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬الدخول‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬والفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬فورية‭.‬

وقال‭ ‬دعيج‭ ‬الرميحي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حملة‭ ‬المكافآت‭ ‬اليومية‭ ‬الناجحة‭ ‬استجابةً‭ ‬لطلب‭ ‬العملاء،‭ ‬والتي‭ ‬ستستمرّ‭ ‬مدة‭ ‬50‭ ‬يوماً‭. ‬فنحن‭ ‬نواصل‭ ‬في‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬كافة‭ ‬العملاء‭ ‬يومياً‭ ‬تجارب‭ ‬مميزة‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ستوفر‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬وغنية‭ ‬للعملاء،‭ ‬مما‭ ‬يرسّخ‭ ‬مكانتنا‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لنمط‭ ‬الحياة‭ ‬والترفيه‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

المشاركة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬المكافآت‭ ‬اليومية‭ ‬بسيطة،‭ ‬فكلّ‭ ‬ما‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬استبدال‭ ‬إيصالاتهم‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬30‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬الاستبدال‭ ‬المخصصة‭ ‬عند‭ ‬البوابات‭ ‬1‭ ‬و3‭ ‬و6‭ ‬و8‭ ‬أو‭ ‬اختيار‭ ‬خدمة‭ ‬الاستبدال‭ ‬الذاتي‭ ‬خلف‭ ‬مكتب‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬عند‭ ‬البوابة‭ ‬2،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭.‬