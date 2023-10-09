Tuesday, 10 October 2023 03:27 GMT

50 فائزا في ((سيتي سنتر)).. و500 دينار يوميا

10/9/2023 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬وجهة‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬والحياة‭ ‬العصرية‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬عودة‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬المكافآت‭ ‬اليومية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬لافتاً‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬بفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بمكافآت‭ ‬مميزة‭.. ‬إذ‭ ‬سيتمكن‭ ‬العملاء‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬التسوق‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬يومياً‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬ببطاقات‭ ‬‮«‬هديتي‮»‬‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وتندرج‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬المكافآت‭ ‬اليومية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستمرّ‭ ‬50‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الحملة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مركز‭ ‬التسوّق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬وشهدت‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬العملاء‭. ‬وترسّخ‭ ‬الحملة‭ ‬مكانة‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬المفضّلة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬تجارب‭ ‬تسوّق‭ ‬فريدة‭ ‬ومميزة‭.‬

وسيتاح‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يتسوقون‭ ‬ويستبدلون‭ ‬إيصالات‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬لفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬يومياً‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬50‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬هديتي‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وتتضمن‭ ‬الحملة‭ ‬أيضاً‭ ‬منطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬رقمية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمجمع،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يتسوقون‭ ‬يومياً‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬الدخول‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬والفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬فورية‭.‬

وقال‭ ‬دعيج‭ ‬الرميحي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حملة‭ ‬المكافآت‭ ‬اليومية‭ ‬الناجحة‭ ‬استجابةً‭ ‬لطلب‭ ‬العملاء،‭ ‬والتي‭ ‬ستستمرّ‭ ‬مدة‭ ‬50‭ ‬يوماً‭. ‬فنحن‭ ‬نواصل‭ ‬في‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬كافة‭ ‬العملاء‭ ‬يومياً‭ ‬تجارب‭ ‬مميزة‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ستوفر‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬وغنية‭ ‬للعملاء،‭ ‬مما‭ ‬يرسّخ‭ ‬مكانتنا‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لنمط‭ ‬الحياة‭ ‬والترفيه‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

المشاركة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬المكافآت‭ ‬اليومية‭ ‬بسيطة،‭ ‬فكلّ‭ ‬ما‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬استبدال‭ ‬إيصالاتهم‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬30‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬الاستبدال‭ ‬المخصصة‭ ‬عند‭ ‬البوابات‭ ‬1‭ ‬و3‭ ‬و6‭ ‬و8‭ ‬أو‭ ‬اختيار‭ ‬خدمة‭ ‬الاستبدال‭ ‬الذاتي‭ ‬خلف‭ ‬مكتب‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬عند‭ ‬البوابة‭ ‬2،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭.‬

MENAFN09102023000055011008ID1107216163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث