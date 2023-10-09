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جائزة نوبل للاقتصاد تذهب لكلوديا جولدين عن أعمالها في مجال سوق عمل المرأة

10/9/2023 3:30:13 PM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض- أصداف نيوز:

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2023 للمؤرخة الاقتصادية الأمريكية، كلوديا غولدين، عن عملها في دراسة“عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء”.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية في بيان: إن الحائزة على جائزة العلوم الاقتصادية هذا العام، كلوديا غولدين، قدمت أول وصف شامل لدخل المرأة ومشاركتها في سوق العمل عبر القرون .

وتعد غولدين، ثالث امرأة تفوز بجائزة“نوبل” في الاقتصاد.

وسوف يتم تسليم الجائزة البالغة حوالي مليون دولار أمريكي في حفل سيقام في ستوكهولم يوم 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز.–واس

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