جائزة نوبل للاقتصاد تذهب لكلوديا جولدين عن أعمالها في مجال سوق عمل المرأة

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- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2023 للمؤرخة الاقتصادية الأمريكية، كلوديا غولدين، عن عملها في دراسة“عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء”.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية في بيان: إن الحائزة على جائزة العلوم الاقتصادية هذا العام، كلوديا غولدين، قدمت أول وصف شامل لدخل المرأة ومشاركتها في سوق العمل عبر القرون .
وتعد غولدين، ثالث امرأة تفوز بجائزة“نوبل” في الاقتصاد.
وسوف يتم تسليم الجائزة البالغة حوالي مليون دولار أمريكي في حفل سيقام في ستوكهولم يوم 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز.–واس
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