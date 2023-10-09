هاوي تختتم مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب

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- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
اختتم جناح البوابة الوطنية للهوايات“هاوي” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م مشاركته وسط إقبال كبير من زوار المعرض ورواده الذين استمعوا إلى شرح مفصل عن هاوي وجهودها للتوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها وتقديم كل ما يمكّن الهواة من ممارسة هواياتهم، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة بالهوايات.
وجاءت مشاركة هاوي في هذه التظاهرة الحضارية التي يجسدها معرض الرياض الدولي للكتاب عبر تجاربه الثقافية والفريدة لزواره، بما يتكامل مع الفعاليات والأنشطة المصاحبة لتعزيز أثر الهوايات الثقافية في زيادة الوعي وتحسين جودة الحياة.
وشاركت في فعاليات الجناح، أندية فكر وكفاءات وصباحات الجمعة وصفحات للقراءة، بجانب ناديي تنفّس والفصل الأول للكتابة، ونادي وسم للأدب بالإضافة إلى نادي عناقيد للفنون البصرية.
وهدفت الأندية من مشاركتها إلى التعريف بأنشطتهم وتعزيز تواصلهم مع جمهور الهوايات الثقافية في سبيل تنمية هواياتهم، كما قدم نادي عناقيد للفنون البصرية عرضًا حيًا لهواة الخط العربي والفنون التشكيلية، مع استعراض منحوتات صخرية لهواة النحت.
كما تهدف هاوي من هذه المشاركة إلى زيادة الوعي بمفهوم الهواية، وزيادة الوعي بجهود البوابة الوطنية للهوايات، والتوعية بالهوايات الثقافية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزوار المعرض للتعرف على أندية هاوي الثقافية عن قرب.
وخصصت هاوي ضمن جناحها مساحة للقراءة أتاحتها لعموم زوار المعرض وزائراته، كما خصصت ركنًا للفنون البصرية ازدان برسوم الفنان والرسام وضاح طربزوني الذي أبهر الزوار بتقنية الرسم ذات الخط الواحد غير المتقاطع.–واس
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