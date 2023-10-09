هاوي تختتم مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض- أصداف نيوز:

اختتم جناح البوابة الوطنية للهوايات“هاوي” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م مشاركته وسط إقبال كبير من زوار المعرض ورواده الذين استمعوا إلى شرح مفصل عن هاوي وجهودها للتوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها وتقديم كل ما يمكّن الهواة من ممارسة هواياتهم، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة بالهوايات.

وجاءت مشاركة هاوي في هذه التظاهرة الحضارية التي يجسدها معرض الرياض الدولي للكتاب عبر تجاربه الثقافية والفريدة لزواره، بما يتكامل مع الفعاليات والأنشطة المصاحبة لتعزيز أثر الهوايات الثقافية في زيادة الوعي وتحسين جودة الحياة.

وشاركت في فعاليات الجناح، أندية فكر وكفاءات وصباحات الجمعة وصفحات للقراءة، بجانب ناديي تنفّس والفصل الأول للكتابة، ونادي وسم للأدب بالإضافة إلى نادي عناقيد للفنون البصرية.

وهدفت الأندية من مشاركتها إلى التعريف بأنشطتهم وتعزيز تواصلهم مع جمهور الهوايات الثقافية في سبيل تنمية هواياتهم، كما قدم نادي عناقيد للفنون البصرية عرضًا حيًا لهواة الخط العربي والفنون التشكيلية، مع استعراض منحوتات صخرية لهواة النحت.

كما تهدف هاوي من هذه المشاركة إلى زيادة الوعي بمفهوم الهواية، وزيادة الوعي بجهود البوابة الوطنية للهوايات، والتوعية بالهوايات الثقافية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزوار المعرض للتعرف على أندية هاوي الثقافية عن قرب.

وخصصت هاوي ضمن جناحها مساحة للقراءة أتاحتها لعموم زوار المعرض وزائراته، كما خصصت ركنًا للفنون البصرية ازدان برسوم الفنان والرسام وضاح طربزوني الذي أبهر الزوار بتقنية الرسم ذات الخط الواحد غير المتقاطع.–واس