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الاحتلال يطلق النار صوب الفلسطينيين في نابلس

10/9/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب كل من يقترب من الجهتين الجنوبية والغربية لقرية قريوت، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال تتواجد منذ ساعات جنوب وغرب القرية، وتطلق الرصاص صوب كل من يحاول الاقتراب من أطراف القرية.
وكان أهالي قريوت قد تصدوا مساء أمس لهجوم مستعمرين جنوب القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة مواطن فلسطيني بالوجه نتيجة الاعتداء عليه.

وفا

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