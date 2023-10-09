الاحتلال يطلق النار صوب الفلسطينيين في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب كل من يقترب من الجهتين الجنوبية والغربية لقرية قريوت، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال تتواجد منذ ساعات جنوب وغرب القرية، وتطلق الرصاص صوب كل من يحاول الاقتراب من أطراف القرية.
وكان أهالي قريوت قد تصدوا مساء أمس لهجوم مستعمرين جنوب القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة مواطن فلسطيني بالوجه نتيجة الاعتداء عليه.
وفا
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