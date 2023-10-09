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السودان يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد 7 أعوام من القطيعة

10/9/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وقالت الخارجية السودانية في بيان لها أن "الخرطوم وطهران اتفقتا على عودة العلاقات بينهما بعد اتصالات رفيعة المستوى في حكومة البلدين خلال الأشهر الماضية لتحقيق مصلحة البلدين".

وأشارت لاتفاق الطرفين على تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين. كما أكد البيان أن "الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين".
وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد اقتحام السفارة السعودية بطهران.

روسيا اليوم

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