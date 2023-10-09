وزير التربية والتعليم يلتقي نقيب المهندسين الزراعيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم الاثنين، نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة ورئيس اللجنة التحضيرية لورشة التعليم الزراعي الدكتور رضا الخوالدة وعضو اللجنة الدكتور معن شقوارة.
وبحث الطرفان أوجه التعاون والشراكة لتطوير مهنة الهندسة الزراعية من خلال المراجعة المستمرة لسياسات التعليم الزراعي في الجامعات والمعاهد الأردنية وتطويرها لضمان تحسين نوعية وكفاءة الخريجين في الجوانب النظرية والعملية وبما يتواءم ومتطلبات سوق العمل داخلياً وخارجياً.
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