Tuesday, 10 October 2023 12:00 GMT

الاحتلال الإسرائيلي يعلن تكثيف الهجمات على غزة

10/9/2023 3:15:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، تكثيف الهجمات في قطاع غزة، مشددًا على "أن الهدف الأساسي هو القضاء على جميع أهداف حماس".
ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك خلال جولة قام بها غالانت لغرفة التحكم التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في تل أبيب، مساء اليوم الإثنين.

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