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ندوة فكرية عن التحديات القيمية والأخلاقية للأسرة

10/9/2023 3:15:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد المنتدى العالمي للوسطية، اليوم الاثنين، ندوة فكرية بعنوان التحديات القيمية والأخلاقية للأسرة في العصر الحديث وذلك في مقر المنتدى .
وقال أستاذ الشريعة الدكتور محمود السرطاوي إن الأمن الأسري هو الذي يبدأ من التربية الأسرية التي تحقق الطمأنينة وتنفي الخوف.
وأضاف أن الأمن الذي نريده هو أمن الأسرة الذي يحقق الأمن العام، وهو مقصد أساسي ورد في آيات كثيرة، لافتا إلى أن معنى الأسرة جاء من الانضباط والحفظ والتوازن بين الجسد والروح والعقل .

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