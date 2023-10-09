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الجيش الإسرائيلي: نفذنا 130 غارة جوية في 3 ساعات

10/9/2023 3:15:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان يوم الأحد إن قواته تنفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف الاحتلال في البيان أنه قصف 130 موقعا في غزة خلال الساعة الأخيرة.

وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات تابعة لسلاح الجو شنت على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية غارات واسعة عبر طول قطاع غزة وعرضه.
روسيا اليوم

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