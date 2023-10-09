الجيش الإسرائيلي: نفذنا 130 غارة جوية في 3 ساعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان يوم الأحد إن قواته تنفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف الاحتلال في البيان أنه قصف 130 موقعا في غزة خلال الساعة الأخيرة.
وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات تابعة لسلاح الجو شنت على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية غارات واسعة عبر طول قطاع غزة وعرضه.
روسيا اليوم
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