أوامر بإخلاء المستوطنات على بعد 4 كم عن الحدود اللبنانية

وأكد مصدر أن أوامر السلطات الإسرائيلية صدرت على خلفية أنباء عن مقتل عنصر من حزب الله جراء قصف إسرائيلي. وكشف مصدران مقربان من "حزب الله"، ومصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز"، أن "أحد عناصر حزب الله قُتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الاثنين". روسيا اليوم

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