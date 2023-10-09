أوامر بإخلاء المستوطنات على بعد 4 كم عن الحدود اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وجهت السلطات الإسرائيلية أوامر لسكان المستوطنات التي تبعد 4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية بالدخول للملاجئ حتى إشعار آخر.
وأكد مصدر أن أوامر السلطات الإسرائيلية صدرت على خلفية أنباء عن مقتل عنصر من حزب الله جراء قصف إسرائيلي.
وكشف مصدران مقربان من "حزب الله"، ومصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز"، أن "أحد عناصر حزب الله قُتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الاثنين".
روسيا اليوم
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