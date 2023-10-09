أبو عبيدة: كل استهداف لشعبنا سنقابله بإعدام رهينة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة إنه "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي".
وأكد أبو عبيدة في كلمة متلفزة، مساء اليوم الإثنين"إننا قررنا أن نضع حداً لهذا، وإنه من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة".
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