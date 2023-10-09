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أبو عبيدة: كل استهداف لشعبنا سنقابله بإعدام رهينة

10/9/2023 3:15:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة إنه "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي".
وأكد أبو عبيدة في كلمة متلفزة، مساء اليوم الإثنين"إننا قررنا أن نضع حداً لهذا، وإنه من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة".

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