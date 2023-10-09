Tuesday, 10 October 2023 12:00 GMT

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين إلى 900

10/9/2023 3:15:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العملية التي انطلقت السبت الماضي إلى 900.




MENAFN09102023000208011052ID1107215959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث