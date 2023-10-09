الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين إلى 900

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين إلى 900
التاريخ
10/9/2023 3:15:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العملية التي انطلقت السبت الماضي إلى 900.
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