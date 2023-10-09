إصابات في غارة إسرائيلية على منزل برفح

إصابات في غارة إسرائيلية على منزل برفح
التاريخ
10/9/2023 3:15:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في الحي السعودي غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأكد شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة أبو لبدة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار.
وفا
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