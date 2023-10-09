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إصابات في غارة إسرائيلية على منزل برفح

10/9/2023 3:15:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في الحي السعودي غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأكد شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة أبو لبدة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وفا

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