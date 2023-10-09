إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها منذ بدء طوفان الأقصى

إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها منذ بدء طوفان الأقصى
التاريخ
10/9/2023 3:15:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العملية التي انطلقت السبت الماضي ارتفع إلى ألف قتيل.
روسيا اليوم
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