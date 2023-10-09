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إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها منذ بدء طوفان الأقصى

10/9/2023 3:15:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العملية التي انطلقت السبت الماضي ارتفع إلى ألف قتيل.

روسيا اليوم

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