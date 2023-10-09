الجيش الإسرائيلي: معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف الهجمات ضد حزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغري، إن معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف ما كانت عليه معدل الهجمات ضد حزب الله في حرب لبنان الثانية.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نحن نهاجم أهدافا تتوفر فيها معلومات استخباراتية عن المسلحين تشمل شقق العمليات ومناطق التجمع ومعسكرات".
وصرح هاغاري بأنه لم يعد هناك مسلحون يعبرون السياج، ولم يكن هناك أي منهم خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يملكون التفاصيل الكاملة لجميع المختطفين الموجودين في غزة، وأنه يتم نشر قائمة بعد إبلاغ جميع عائلاتهم.
روسيا اليوم
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