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الجيش الإسرائيلي: معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف الهجمات ضد حزب الله

10/9/2023 3:15:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغري، إن معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف ما كانت عليه معدل الهجمات ضد حزب الله في حرب لبنان الثانية.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نحن نهاجم أهدافا تتوفر فيها معلومات استخباراتية عن المسلحين تشمل شقق العمليات ومناطق التجمع ومعسكرات".
وصرح هاغاري بأنه لم يعد هناك مسلحون يعبرون السياج، ولم يكن هناك أي منهم خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يملكون التفاصيل الكاملة لجميع المختطفين الموجودين في غزة، وأنه يتم نشر قائمة بعد إبلاغ جميع عائلاتهم.

روسيا اليوم

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