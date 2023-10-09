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687 شهيدا في قطاع غزة و10% من الإصابات بين الأطفال إثر العدوان الإسرائيلي

10/9/2023 3:15:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 687 شهيدا و3726 جريحا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 687 منهم 140 طفلا و105 سيدات، وجُرح 3726 جريحا، موضحا أن 10% من الإصابات في صفوف الأطفال.
وأعلنت حركة (حماس) تنفيذ عملية مباغتة تجاوزت حدود القطاع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وأطلقت عليها عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وأطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عددا كبيرا من الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، وتسلل عدد من عناصر الكتائب جوا وبرا إلى أراضٍ تحتلها إسرائيل.




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