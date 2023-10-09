إصابة طفل بحروق جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في طوباس

إصابة طفل بحروق جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في طوباس
التاريخ
10/9/2023 3:14:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/أصيب طفل بحروق، اليوم الإثنين، جراء انفجار جسم من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في طوباس.
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن الطفل شفيق محمد خضر (13 عاما) أصيب بحروق جراء انفجار جسم من مخلفات تدريبات جيش الاحتلال، خلال رعيه الماشية في المنطقة الشمالية من بلدة طوباس.
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