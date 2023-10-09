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إصابة طفل بحروق جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في طوباس

10/9/2023 3:14:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN/أصيب طفل بحروق، اليوم الإثنين، جراء انفجار جسم من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن الطفل شفيق محمد خضر (13 عاما) أصيب بحروق جراء انفجار جسم من مخلفات تدريبات جيش الاحتلال، خلال رعيه الماشية في المنطقة الشمالية من بلدة طوباس.


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