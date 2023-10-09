إصابة بالرصاص الحي وإحراق 4 مركبات باعتداء للمستعمرين على مزارعين في دوما

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/ أصيب مواطن، مساء اليوم الاثنين، بالرصاص الحي عقب هجوم لمستعمرين على المزارعين في دوما جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون قرب مدخل البلدة الغربي، وسط إطلاق الرصاص وحماية من جيش الاحتلال، ما أدى لإصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي.
واضاف أن المستعمرين أحرقوا أربع مركبات في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات.
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