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إصابة بالرصاص الحي وإحراق 4 مركبات باعتداء للمستعمرين على مزارعين في دوما

10/9/2023 3:14:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/ أصيب مواطن، مساء اليوم الاثنين، بالرصاص الحي عقب هجوم لمستعمرين على المزارعين في دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون قرب مدخل البلدة الغربي، وسط إطلاق الرصاص وحماية من جيش الاحتلال، ما أدى لإصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي.

واضاف أن المستعمرين أحرقوا أربع مركبات في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات.

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