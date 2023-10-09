الاحتلال ينكل بعمال من قطاع غزة وغنام توعز بتقديم المساعدة لهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من العمال من قطاع غزة داخل أراضي الـ48.
وأمنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام العشرات من عمال قطاع غزة، الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة ورشات وأماكن عملهم داخل أراضي عام 1948 .
وأكدت
غنام، خلال استقبالها للعمال في مقر المحافظة، اليوم الإثنين، أنه تم تأمينهم، وتوفير كافة احتياجاتهم، مشيرة
إلى أن محافظة رام الله والبيرة ومؤسسات المحافظة ستقوم بواجبها الكامل تجاه أبناء شعبنا، في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم .
وأكد العمال أن الاحتلال أقدم أمس على شن حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، ونكل بهم وأجبرهم على المغادرة ومنعهم من أخذ امتعتهم.
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