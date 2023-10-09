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الاحتلال ينكل بعمال من قطاع غزة وغنام توعز بتقديم المساعدة لهم

10/9/2023 3:14:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من العمال من قطاع غزة داخل أراضي الـ48.

وأمنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام العشرات من عمال قطاع غزة، الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة ورشات وأماكن عملهم داخل أراضي عام 1948 .

وأكدت
غنام، خلال استقبالها للعمال في مقر المحافظة، اليوم الإثنين، أنه تم تأمينهم، وتوفير كافة احتياجاتهم، مشيرة
إلى أن محافظة رام الله والبيرة ومؤسسات المحافظة ستقوم بواجبها الكامل تجاه أبناء شعبنا، في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم .

وأكد العمال أن الاحتلال أقدم أمس على شن حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، ونكل بهم وأجبرهم على المغادرة ومنعهم من أخذ امتعتهم.

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