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مستوطن يحاول دعس مواطنين في تقوع جنوب شرق بيت لحم

10/9/2023 3:14:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/حاول مستعمر دعس مواطنين، مساء اليوم الإثنين، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن، بأن مستعمرا حاول دعس مجموعة من الشبان أثناء مرورهم على الشارع الرئيسي في منطقة خربة الدير، ولاذ بعد ذلك بالفرار، دون أن يصاب أحد.

يذكر أن اعتداءات المستعمرين بحق سكان تقوع تصاعدت في الفترة الأخيرة، وتمثلت بعلميات دعس وإطلاق نار.

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