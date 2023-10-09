مستوطن يحاول دعس مواطنين في تقوع جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/حاول مستعمر دعس مواطنين، مساء اليوم الإثنين، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن، بأن مستعمرا حاول دعس مجموعة من الشبان أثناء مرورهم على الشارع الرئيسي في منطقة خربة الدير، ولاذ بعد ذلك بالفرار، دون أن يصاب أحد.
يذكر أن اعتداءات المستعمرين بحق سكان تقوع تصاعدت في الفترة الأخيرة، وتمثلت بعلميات دعس وإطلاق نار.
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