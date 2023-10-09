ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة والضفة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 687 شهيدا، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 3800.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 17 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد

شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.

وأفاد مراسلنا بأن مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربي استهدفت مؤسسات ومقار ومباني بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين المجاورة.

وكان قد استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

من جانب آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، محيط مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار في أبنية ومرافق المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن محيط المستشفى تعرض لقصف عنيف بعدة صورايخ، وأسفر عن وقوع خسائر مادية جسيمة في عدة أبنية ومرافق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع شرق رفح جنوب قطاع غزة وغرب خان يونس