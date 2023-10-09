5.2 مليارات درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 5.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 356 مبايعة بقيمة 4.82 مليار درهم منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 2.37 مليار درهم و281 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.45 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 28.7 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 37.32 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 315.28 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 39.89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 58.21 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 22.54 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 267.79 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 47.8 مليون درهم و130 رهن فلل وشقق بقيمة 219.98 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 25.29 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 22.2 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 132.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 26.26 مليون درهم.