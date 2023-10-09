«ماجد الفطيم» تضم 7 شركات ناشئة إلى منظومتها

أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا أسماء الفائزين في النسخة الثانية من برنامج Launchpad، بالتعاون مع «أسترولابز»، و«منصة مركز دبي المالي العالمي» و«مايكروسوفت».

وفي إطار دعمها لرؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كونها أفضل وجهة جاذبة لرواد الأعمال بحلول عام 2031 رحبت ماجد الفطيم بسبع شركة ناشئة من قطاعات تقنيات المناخ، والعلامات التجارية الناشئة محلياً وتقنيات مبيعات التجزئة، للانضمام إلى منظومتها.

وفي الحدث التنافسي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، واستضافه المقر الرئيسي لشركة «ماجد الفطيم» تم دعوة رواد الأعمال الناشئين، لعرض خطط أعمالهم أمام مجموعة ضمن أعضاء من القيادة العليا للشركة، وخبراء في المجالات المعنية من جميع وحدات أعمال الشركة. بعدها عقدت جلسة تداول جماعية لأعضاء لجنة التحكيم لاختيار الفائزين ضمن الفئات الثلاث.

وكانت النسخة الجديد في البرنامج لعام 2023 قد شهدت إضافة فئة «تقنيات المناخ»، والتي تم اختيارها كونها أحد مجال تركيز «ماجد الفطيم»، ضمن استراتيجية الشركة للحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل. وفاز في هذه الفئة كل من: شركة SeaB Energy وPartanna، وهي شركات تعمل على معالجة تحديات الاستدامة، ومن بينها إدارة النفايات الغذائية وإزالة الكربون، وستقوم ماجد الفطيم بمساعدة شركة SeaB Energy، ومقرها المملكة المتحدة، بإثبات حضورها في المنطقة من خلال تجربة تقنية لتحويل النفايات إلى طاقة عبر مجموعة مراكز التسوق التابعة للشركة، وبالمثل ستعمل Partanna مع شركاء البرنامج لبناء أعمال مستدامة، والاستفادة مما حققته من ريادة، بإنتاج أول مادة خالية من الانبعاثات في العالم، وقادرة على إزالة الكربون بشكل طبيعي من الغلاف الجوي.

وفي فئة العلامات التجارية الناشئة محلياً، تم اختيار أربعة فائزين، هم Co-Chocola وMajama وSaanté وSALAD، وقد تم اختيار هذه العلامات التجارية، لتميز ما ستقدمه من عروض مبتكرة لعملاء «ماجد الفطيم» فضلاً عن قصص نجاحاتهم الملهمة، وسيتم منحها إمكانية الوصول إلى مساحات مبيعات التجزئة الرئيسية داخل مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، ومن بينها متجر «ذات كونسبت» في مول الإمارات، ومتجر Launchpad X، الذي تم افتتاحه حديثًا في سيتي سنتر مردف.

وفازت بفئة «تقنيات مبيعات التجزئة» منصة توصية الأزياء The Floorr، والتي تربط العملاء بمصممي الأزياء، وستحصل The Floorr على الدعم الإرشادي وحوافز نمو الأعمال، التي تقدمها «ماجد الفطيم» وشركاء البرنامج، لمساعدتها على الارتقاء بجدواها التجارية على مستوى المنطقة.

ورحّب جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي لدى ماجد الفطيم القابضة، بالمجموعة التالية من الشركات الناشئة التي انضمت إلى منظومة «ماجد الفطيم»، مؤكداً دعم هذه الشركات ومساعدتها على التوسع وفتح فرص جديدة لنموها، قائلاً: «نلتزم في ماجد الفطيم بتسليط الضوء على ألمع المواهب في مجال ريادة الأعمال ورعايتها، وتزويدها بالموارد والدعم المتاح في منظومة أعمالنا، حتى تتمكن من تحقيق النجاح. وبناء على ما أنجزته النسخة الأولى من برنامج Launchpad أضفنا هذا العام، فئة «تقنيات المناخ»، وتماشياً مع التزامنا بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تعد ركيزة أساسية لاستراتيجية ماجد الفطيم للحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل. ومع اقتراب موعد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» فإن «ماجد الفطيم»، ومن خلال دعمها لهذه الشركات العالمية الناشئة وتحفيز جهودها لتقديم حلولها المبتكرة إلى السوق، تؤكد التزامها بمواصلة جهودها الرائدة لإحداث التغيير الإيجابي، ودعم جهود حكومة دولة الإمارات لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة»:

وقال رولاند ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أسترولابز: «عملنا بشكل وثيق مع فريق «ماجد الفطيم» منذ إطلاق البرنامج العام الماضي، لمضاعفة الفرص المتاحة للشركات الناشئة الإقليمية والدولية، التي تتطلع إلى تسريع دخولها إلى السوق والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شهدنا طفرة في مستوى جودة الشركات المشاركة من مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال تقنيات المناخ، ما يعد دليلاً على نجاح النسخة الأولى من البرنامج، وجهود «ماجد الفطيم»، التي تسهم في تسريع النمو في المنطقة.»

وقال رامي فارس، رئيس منصة «أزور» في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مايكروسوفت: «تفخر مايكروسوفت بكونها جزءاً من هذا التعاون مع «ماجد الفطيم» و«أسترولابز» و«منصة مركز دبي المالي العالمي»، لدعم برنامج Launchpad، للعام الثاني على التوالي، وهي المبادرة التي تعكس التزامنا بتمكين الشركات الناشئة وقيادة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة والعالم، كما تؤكد التزام «ماجد الفطيم» بقيادة قطاع التجزئة من خلال القدرات التقنية الناشئة وتحقيق تطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية حول الاستدامة على مستوى قطاعات الأعمال الرئيسية، ويقدم الفائزون في هذا البرنامج وعداً بإيجاد ميزة تنافسية إضافية لشركة «ماجد الفطيم» وقطاع التجزئة بوجه عام، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع هذه الشركات الناشئة، وإتاحة المجال لها للوصول إلى مواردنا وخبراتنا، ومساعدتها على توسيع نطاق ابتكاراتها. خالص التهاني للفائزين، ومتحمسون لرؤية التأثير الإيجابي، الذي سيحدثونه في المنطقة».