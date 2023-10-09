حكومة الشارقة تستعرض 14 مشروعاً ومبادرة في «جيتكس 2023»

أعلنت حكومة الشارقة عن مشاركتها بمجموعة من المشاريع والمبادرات الرقمية النوعية في أسبوع «جيتكس للتقنية 2023» المقرَّر عقده من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتقدّم حكومة الشارقة منصة موحَّدة تنظمها اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة، وتضم تحت جناحها 11 جهة حكومية تستعرض 14 مشروعاً ومبادرة توفر خدمات مبتكرة ما بين محدَّثة وجديدة توظّف فيها أحدث التقنيات وتتبنّى أفضل الممارسات العالمية؛ مقدّمة مفهوماً جديداً لتقديم الخدمات الحكومية يحاكي رؤية الإمارة وقيادتها التي تدعم جهود الابتكار في المجال التكنولوجي، وتضعه على رأس أولوياتها بوصفه وسيلة فاعلة في تعزيز مستوى الخدمات المقدَّمة للأفراد والشركات؛ لتسهيل حياتهم وتلبية تطلعاتهم، والإسهام في تأمين مستقبل أكثر استدامةً للأجيال المقبلة.

وفي إطار الاستعداد لمشاركة حكومة الشارقة في هذا الحدث الرائد على مستوى المنطقة، نظّمت اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع «جيتكس للتقنية 2023» ملتقى تحضيرياً للجهات الحكومية المشاركة في المعرض، وذلك بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2023. وتضمن الملتقى ورشة تعريفية حول المعرض، تلته ورشة فن المراسم والبروتوكول.

وقال الشيخ سعود بن سلطان: «لطالما كانت حكومة الشارقة شريكاً رائداً في دعم التقدم التكنولوجي في دولة الإمارات، وهي تعمل على تسريع التحوُّل الرقمي في الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة. وقد نجحنا بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، في تحقيق إنجازات متميّزة على صعيد تبنّي حلول التكنولوجيا والابتكار، وأحرزنا تقدّماً ملموساً في مسيرة هذا التحوُّل، ممهِّدين الطريق نحو تحقيق مزيد من الإنجازات التي ستكون وتيرتها متسارعة وتضمن تقديم أجود الخدمات الحكومية في العالم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وطموحاتها، وخاصة أهداف خطة مئوية الإمارات 2071».

وأضاف: «يوفّر جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2023 منصة تجمع 11 جهة حكومية لعرض أحدث المشاريع والمبادرات التي تم تطويرها وتطبيقها في تلك الجهات؛ لتوفير حلول مبتكرة تعزّز كفاءة العمل الحكومي، وتضمن وصول المتعاملين إلى الخدمات الحكومية أينما كانوا وفي أي وقت يختارونه، بسرعة ويسر وأمان. كما تهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على خططنا المستقبلية التي نسعى من خلالها إلى إنشاء نظام بيئي رقمي متكامل ومستدام من شأنه إضفاء مزيد من الجودة على حياة الأفراد».

ونوّه في ختام حديثه إلى أن حكومة الشارقة تتطلّع من خلال مشاركتها في هذا المعرض الرائد إلى «التواصل وتبادل الأفكار مع قادة التكنولوجيا من المنطقة والعالم لاستكشاف آفاق جديدة لتطوير البنية الرقمية للإمارة بما يواكب تطورات العصر وتطلّعات المتعاملين، وصولاً إلى مستقبل رقمي مستدام في إمارتنا الحبيبة، وتحقيق طموحات الدولة في بناء اقتصاد معرفي ينافس أفضل اقتصادات العالم، ويضمن أفضل حياة لأجيال المستقبل».

وتحت شعار «نحو مستقبل رقمي مستدام» الذي يحاكي عام الاستدامة ويجسّد استراتيجية الإمارة نحو الحياة الرقمية، سيوفّر جناح حكومة الشارقة في قاعة أرينا المركز التجاري تجربة تفاعلية مميزة لزوار المعرض يتعرفون من خلالها إلى الابتكارات المعروضة. كما سيشهد عقد سلسلة من الورش والجلسات التفاعلية مع شركاء وخبراء محليين وعالميين لبحث أحدث التطورات والتوجهات في عالم التقنية، وسبُل الاستفادة منها لتحقيق المزيد من التقدم والاستدامة في خدمات حكومة الشارقة.

وتضم قائمة الجهات المشاركة تحت مظلة جناح حكومة الشارقة في جيتكس 2023 كلاً من: مجمع القرآن الكريم بالشارقة، دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بلدية مدينة الشارقة، دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، بلدية كلباء، دائرة التخطيط والمساحة، هيئة الشارقة للآثار، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، دائرة المالية المركزية، مركز الشارقة للأمن السيبراني، دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وتتطلع حكومة الشارقة في المعرض عبر مشاركتها لهذا العام، والتي تُعَدُّ المشاركة التاسعة في تاريخ المعرض، إلى البناء على النجاحات التي حققتها خلال مشاركاتها السابقة، حيث استقطب جناحها في العام المنصرم 8,119 زيارة، واستعرض 15 مبادرة ومشروعاً مبتكراً.