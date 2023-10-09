70 دولة تشارك في الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني في أبوظبي

انطلقت، أمس، في أبوظبي فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بمشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) إضافة إلى 10 منظمات دولية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (ARCC)، ووفقاً لمنتدى الاقتصاد العالمي تم تقدير أن حجم سوق الاقتصاد العالمي يبلغ قرابة 14.2 تريليون دولار إلى أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي قرابة 6 تريليونات دولار بما يشكل 40 % من حجم هذا السوق.

ويناقش الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي ينعقد تحت عنوان «المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية» ويستمر حتى 12 أكتوبر الجاري أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السيبراني.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات في تصريحات لـ«وام»: «دولة الإمارات تحتل المركز الخامس عالمياً في الأمن السيبراني، ونسعى للوصول إلى المركز الأول، حيث توجد سياسات متوافقة ممتثلة لكثير من السياسات العالمية»، مشيراً إلى التحول الرقمي الذي تشهده الدولة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والحوسبة السحابية، مما يتطلب ذلك حوكمة معينة في تأمين هذه التقنيات واستخدامها في البنى التحتية للدولة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عنها بنهاية العام الجاري أو في بداية السنة القادمة.

ولفت الكويتي إلى أهمية المؤتمر الذي يحمل في طياته الكثير من التمارين السيبرانية والمحاضرات لنشر المعرفة وثقافة الأمن السيبراني، مؤكداً على هدف المؤتمر في التعاون مع جميع الدول المتواجدة في المؤتمر، حيث سيتم الإعلان بنهاية الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني عن أهمية التعاون ونشر الثقافة وتمارين الأمن السيبراني.

وأوضح الكويتي بأن أول يومين للمؤتمر ستكون عبارة عن تمارين سيبرانية لنقل ونشر ثقافة اليوم للأمن السيبراني في صد وردع هذه التمارين والهجمات السيبرانية، مشيراً إلى أهم النقاط التي سيتم محاكاتها في المؤتمر وهو مجسم دولة الإمارات لمحاكاة أي هجوم قد يحدث في الدولة وكيفية عمل آليات صد هذا الهجوم والتعافي منه وبناء الجاهزية، مؤكداً أن جاهزية مراكز الأمن السيبراني هي من الأهداف المهمة للمؤتمر، وتتمثل جاهزيتها في صد وردع والتعافي لأي من هذه الهجمات السيبرانية.

وأضاف: «ومن هجمات المحاكاة التي سيتم التطرق إليها هو «فايروسات الفدية» والفايروسات التي تمس بالبنية التحتية «OT» والقطاعات الرئيسية، حيث تم وضع مجسمات لأهم القطاعات الرئيسية الحيوية كقطاع الطاقة والغاز والكهرباء والماء والطيران وغيرها من القطاعات الرئيسية، وانتقلنا من محاكات الإيميل أو الرابط إلى أن تكون محاكاة أكثر تعقيداً، وذلك نظراً إلى الهجمات السيبرانية التي يشهدها العالم، ودورنا هو الاستفادة والأخذ بأفضل الممارسات، لذلك تم تطبيق أفضل الممارسات على أرض الواقع في هذه التمارين في المؤتمر».

وقال: «إن يومي الأربعاء والخميس المقبلين عبارة عن محاضرات وذلك بحضور الاتحاد الدولي للاتصالات كونه ضمن الرعاة الرئيسيين للمؤتمر والمسؤولين عن تغطية العديد من سياسات الأمن السيبراني دولياً، وكيفية التعاون دولياً في صد وردع أي من الهجمات السيبرانية».

ومن جانبه قال المهندس بدر بن علي الصالحي، رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، رئيس مجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون السيبراني: «يأتي تنظيم الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني كأكبر حدث على مستوى أكثر من إقليم في المنطقة، حيث نظم هذا الأسبوع أكثر من أربع فعاليات تشمل اجتماع مراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي، التمرين الإقليمي للدول العربية والإسلامية ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى افتتاح المؤتمر الإقليمي الـ 11 للدول العربية واجتماع ومؤتمر منظمة التعاون الإسلامي».



وأضاف: «تكمن أهمية هذا الأسبوع في ظل ما يشهده العالم من زيادة في تأثير الهجمات الإلكترونية على الاقتصاد العالمي، ووفقاً لمنتدى الاقتصاد العالمي تم تقدير أن حجم سوق الاقتصاد العالمي يبلغ قرابة 14.2 تريليون دولار إلى أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي قرابة 6 تريليونات دولار بما يشكل 40 % من حجم هذا السوق».

وذكر أنهم سيركزون هذا الأسبوع على جانب الابتكار وصناعة الأمن السيبراني، معتبراً أنه على مدى السنوات الماضية، كان النظر إلى الأمن السيبراني من الجانب المتعلق بالتهديدات والمخاطر إلا أن هذه التهديدات كذلك أكدت الحاجة إلى وجود صناعات وطنية تخصصية في الأمن السيبراني، حيث قدر من خلالها حجم سوق الأمن السيبراني العالمي بنحو 270 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل إلى قرابة 600 مليار في عام 2030.

وأشار إلى التعاون الوثيق بين الإمارات وسلطنة عمان، حيث يشترك كلا البلدين في تعزيز الجهود على المستوى الإقليمي والعالمي ليس فقط على مستوى دول الخليج.

وقال: «تترأس عمان مجلس إدارة مراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي وهي تعد ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة، معرباً عن تشرفه بأن دولة الإمارات هي نائب لرئيس مجلس الإدارة، وتبذل الكثير من الجهود على مستوى المنطقة، واستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث التاريخي الذي يجمع أكثر من 12 منظمة عالمية وإقليمية وأكثر من 500 مشارك و70 دولة تتواجد في المؤتمر، ونحن والأشقاء في الإمارات حريصون على التواجد ضمن المنظمة الإقليمية والدولية وهناك مشاريع مشتركة يتم العمل عليها».

ومن جانبه، أضاف محمد عبد العزيز بوعركي، رئيس المركز الوطني لدولة الكويت، بأن المركز يتطلع للتعاون مع دولة الإمارات، حيث سيشهد المركز توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني للإمارات خلال شهر ديسمبر من العام الجاري، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية في إمارة أبوظبي.

وقال بوعركي: شراكتنا اليوم في مثل هذه المحافل مهمة وضرورية خصوصاً أن المركز حديث التأسيس ويطمح دائماً إلى عقد شراكات ضمن هذه المحافل الإقليمية، ويعتبر هذا الحدث ضمن أهم المحافل، ويسعى المركز إلى تبادل الخبرات والشراكات التي ستعطي فرصة للمركز الوطني بتصنيفه في المؤشر العالمي «سايبر إندكس».

ويشهد هذا الحدث السيبراني المهم إجراء تمارين محاكاة هجمات سيبرانية بأكثر من 5 سيناريوهات واقعية. ولأول مرة سيتم عرض مجسم بنية تحتية افتراضية للدولة، يتيح محاكاة وتجربة الهجمات السيبرانية وأثرها الذي ينعكس مباشرة على المجسم ليجسد صورة واقعية من ضرر وخطر هذه الهجمات على القطاعات المختلفة في الدولة.

ويتضمن الأسبوع نحو 50 فعالية تدور بين محور وفكرة تسلط الضوء على أهم المستجدات في مجال الأمن السيبراني والتهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، والاطلاع على الاستراتيجيات لمواجهة تحدي الأمن السيبراني على المستويات الوطنية، لاسيما الحكومات والمؤسسات الوطنية الأساسية والصناعات الحيوية، إضافة إلى الاستجابة بفاعلية للحوادث الأمنية المعلوماتية، وإيجاد التدابير الوقائية لتجنّب التعرض لها وتقليل نطاق تأثيراتها.

كما تشمل الفعاليات المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للأمن السيبراني «الابتكار في الأمن السيبراني»، والتمرين الإقليمي الحادي عشر للأمن السيبراني، وندوة منظمة فرست (FIRST) والمؤتمر السنوي الخامس عشر لمراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC-CERT)، والاجتماع العربي لرؤساء وممثلي المراكز الوطنية للأمن السيبراني في المنطقة العربية.