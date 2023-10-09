انطلاق معرضي البناء والطلاء في إكسبو الشارقة

انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم «Edilsocial Expo 2023»، ومعرض «الخليج للطلاء 2023»، اللذين يستضيفهما المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لغاية يوم 11 أكتوبر الجاري.

وافتتح المعرضين الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين، حيث جال الحضور بين الأجنحة مطلعين على معروضات العلامات التجارية المشاركة، ومستجدات صناعة مواد البناء والطلاء.



ويُعد المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم «Edilsocial Expo2023»، الذي تنظمه شركة «سوشل نت» الإيطالية للمرة الأولى في الشرق الأوسط، منصة للشركات والخبراء في مجالات البناء ومواد وأنظمة الإنشاء والبرمجة ونمذجة معلومات البناء، فيما يقدم معرض «الخليج للطلاء 2023»، الذي ينظمه مركز معارض «نورمبرغ ميسي» آخر تطورات وابتكارات منتجات الطلاء والتصميم الداخلي، والديكورات الحديثة.

منصة كبرى

وأكد عبدالله سلطان العويس أن المعرضين يشكلان إضافة مهمة لأجندة المعارض والفعاليات، التي يستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، وتحرص «غرفة الشارقة» على دعمها لإفساح المجال لعدد كبير من الشركات والمصانع المنتجة والمسوقة لمواد البناء والطلاء وابتكاراتها المتنوعة، للاستفادة من منصة العرض الكبرى، التي تتيح للعارضين تعزيز وجودهم في أسواق الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أهمية الحدثين في المساهمة بتعزيز قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية، والذي يشهد نمواً ملحوظاً ومتسارعاً على مستوى الدولة والمنطقة، ولا سيما أن المعرضين يشهدان مشاركة واسعة من خبراء ومختصين في مجال البناء والتعمير، وابتكارات الطلاء على المستوى المحلي والعالمي، ما يشكل الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات البناء والتصميم والطلاء.

إضافة نوعية

وأعتبر سيف محمد المدفع مشاركة كبرى الشركات والعلامات التجارية المتخصصة في عالم البناء والتصميم والعمارة وابتكارات الطلاء في المنطقة وعلى المستوى العالمي فرصة مهمة للزائرين والمهتمين في مجالات التشييد والديكور والتصميم، للاطلاع على جديد هذه الصناعات الحيوية، وآخر ابتكاراتها، وتطورات واسعة شهدها هذا القطاع في الآونة الأخيرة وسط الإقبال الكبير على هذه المنتجات، ما يتيح الفرصة للعارضين لتبادل الخبرات، ولتعزيز التعاون بينهم، موضحاً أن المعرضين كليهما يشكلان إضافة نوعية لأجندة الفعاليات المتخصصة في عالم البناء والتصميم والعمارة والطلاء والديكورات، والتي يستضيفها، وينظمها إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.