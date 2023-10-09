اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، اليوم الإثنين، أنه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بعد غد الأربعاء.
وأوضح أنه تقرر ذلك بناء علي طلب دولة فلسطين، وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري، وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان على غزة.
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