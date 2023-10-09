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اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأوضاع في غزة

10/9/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، اليوم الإثنين، أنه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بعد غد الأربعاء.

وأوضح أنه تقرر ذلك بناء علي طلب دولة فلسطين، وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري، وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان على غزة.

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