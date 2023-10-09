«أوبك» تتوقع زيادة الطلب على النفط العقدين المقبلين

على الرغم من الجهود المبذولة في العالم للحد من التغيّر المناخي، رأت منظمة الدول المصدرة للنفط الإثنين أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع في العقدين المقبلين. وتوقعت منظمة أوبك في تقريرها السنوي لسنة 2023 أن يصل الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل في اليوم بحلول سنة 2045، ما يزيد بنسبة 16,5% على مستواه في سنة 2022 (109,8 ملايين برميل في اليوم).

وبذلك تكون المنظمة رفعت بمقدار نحو 6 ملايين برميل في اليوم توقعاتها السابقة العام الماضي البالغة 99,4 مليون برميل في اليوم.

كوب 28

وقبل أقل من 8 أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في دبي حيث ستسعى عشرات الدول لوضع هدف للتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية (نفط وغاز وفحم)، شدد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقدمة التقرير المؤلف من 298 صفحة أنه «من الواضح أن العالم سيبقى بحاجة إلى المزيد من الطاقة في العقود المقبلة».

ورأت أوبك التي تضم بين دولها الأعضاء الـ13 السعودية ودول الخليج وفنزويلا، أن محرّك الطلب العالمي على النفط سيكون الدول من خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفي طليعتها الهند.

وفي المقابل، توقعت أوبك تراجع الطلب في دول منظمة التعاون والتنمية من سنة 2025.

استثمارات جديدة

وعدّت أوبك أنه من أجل تلبية هذا الطلب يتحتم رصد استثمارات جديدة في إنتاج الوقود الأحفوري بقيمة 14 تريليون دولار بحلول سنة 2045، أي بمعدل نحو 610 مليارات دولار في السنة.

وأكد الغيص أنه «من الحيوي القيام بذلك، هذا يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين في آن».

وحذر من أن «الدعوات إلى وقف الاستثمارات في مشروعات نفطية جديدة مخطئة وقد تؤدي إلى فوضى في مجالي الطاقة والاقتصاد»، في انتقاد موجه إلى الوكالة الدولية للطاقة.

الحياد الكربوني

وفاجأت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، العالم في سنة 2021 وأثارت استياء الدول النفطية بدعوتها إلى وقف الاستثمارات الجديدة في إنتاج الوقود الأحفوري من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة «لسنا بحاجة إلى أي مشروع جديد للنفط والغاز على المدى البعيد».

وتعد الوكالة أن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن يمر عبر تراجع الطلب على النفط إلى 24 مليون برميل في اليوم في سنة 2020 بفضل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.

ومن جهتها، تدعو أوبك وفق سيناريو توقعاتها الرئيس إلى «مقاربة واقعية للطلب على الطاقة».

وتؤكد أنْ «لا حلّ وحيداً لتلبية الحاجات العالمية المتزايدة للطاقة» موضحة أن «مستقبلاً مستداماً للجميع على صعيد الطاقة والاقتصاد بحاجة إلى كل مصادر الطاقة، وكل التكنولوجيات ذات الصلة، واستثمارات وتعاون غير مسبوقين، مع تقدم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات معاً».

ويتوافق هذا الطرح مع موقف الإمارات العربية المتحدة، العضو في أوبك والتي تستضيف مؤتمر كوب 28.

الطاقة المتجددة

ورأى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP 28) الأحد أنه «لا يمكننا فصل نظام الطاقة الحالي اليوم قبل أن نبني نظام الغد الجديد»، داعياً إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة بثلاث مرات قبل التخلي عن الوقود الأحفوري.

وتؤكد أوبك بهذا الصدد أن «الأهداف الطموحة» التي حددتها القوى الاقتصادية المتطورة في شأن الطاقات منخفضة الكربون «تتعارض بشكل متزايد مع الواقع على الأرض»، مشيرة إلى نقص كبير في الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.

ووضعت أوبك توقعات لسيناريوهين آخرين، يقوم أحدهما على زيادة مصادر الطاقة المتجددة ما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط بمقدار 18 مليون برميل في اليوم عن توقعاتها المرجعية لسنة 2045.

أما السيناريو الثاني، فيستند إلى نمو اقتصادي أكبر وقدر أقل من التنسيق في السياسات المناخية، ويؤدي إلى زيادة بمقدار 6,3 ملايين برميل في اليوم بحلول سنة 2045.

وأيدت أوبك أخيراً إيجاد حلول تكنولوجية للحد من الانبعاثات مثل تقنيات التقاط الكربون وتخزينه غير أن هذه التكنولوجيا ما زالت بحاجة إلى الكثير من التطوير.