عبد الله بن زايد يبحث أوضاع المنطقة هاتفياً مع وزراء خارجية روسيا والكويت وإسرائيل ولابيد

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وإيلي كوهين، وزير خارجية دولة إسرائيل، ويائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وناقش سموه مع وزراء الخارجية ولابيد جهود وقف التصعيد والتهدئة وأهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً عاجلاً من كل الأطراف الدولية الفاعلة، من أجل تخفيف حدة التوتر والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.

كما أكد سموه ضرورة ممارسة أعلى درجات الحكمة، مشدداً على أهمية تهدئة الأوضاع، ومشيراً إلى أن المنطقة بحاجة ماسة إلى الاستقرار، وهو ما لم يتحقق دون تبني خيار السلام الشامل والعادل والأمن المستدام.