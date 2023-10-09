الحكومة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء هجوم حماس إلى 900 قتيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع عدد القتلى في إسرائيل إلى نحو 900 قتيل، مع إصابة نحو 2600 آخرين، بعد الهجوم الذي شنته حماس من قطاع غزة، حسبما ذكرت القناة 12 عن وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين.
وأفاد المكتب الصحفي للحكومة أيضا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم اختطاف نحو 150 شخصا من إسرائيل إلى داخل قطاع غزة في الهجوم واسع النطاق الذي شنته الحركة.
وتحدثت إسرائيل في البداية، عن اختطاف أكثر من 100 شخص.
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