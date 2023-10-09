الحكومة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء هجوم حماس إلى 900 قتيل

ارتفع عدد القتلى في إسرائيل إلى نحو 900 قتيل، مع إصابة نحو 2600 آخرين، بعد الهجوم الذي شنته حماس من قطاع غزة، حسبما ذكرت القناة 12 عن وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين.



وأفاد المكتب الصحفي للحكومة أيضا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم اختطاف نحو 150 شخصا من إسرائيل إلى داخل قطاع غزة في الهجوم واسع النطاق الذي شنته الحركة.

وتحدثت إسرائيل في البداية، عن اختطاف أكثر من 100 شخص.

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