حماس تهدد بإعدام أسير إسرائيلي مقابل كل غارة على منازل الفلسطينيين

هددت حركة حماس بأنها ستعدم أسيراً مدنياً إسرائيلياً، مقابل أي قصف جديد

على منازل المدنيين في غزة دون إنذار مسبق.

وكان

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أعلن

اليوم الاثنين أن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في اقتحامها الحدود في مطلع الأسبوع.

وقال كوهين لصحفيين أجانب: "في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700 شخص قتلوا وذبحوا. وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر".



