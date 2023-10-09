حماس تهدد بإعدام أسير إسرائيلي مقابل كل غارة على منازل الفلسطينيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
هددت حركة حماس بأنها ستعدم أسيراً مدنياً إسرائيلياً، مقابل أي قصف جديد
على منازل المدنيين في غزة دون إنذار مسبق.
وكان
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أعلن
اليوم الاثنين أن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في اقتحامها الحدود في مطلع الأسبوع.
وقال كوهين لصحفيين أجانب: "في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700 شخص قتلوا وذبحوا. وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر".
MENAFN09102023000110011019ID1107215860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.