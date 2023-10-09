للمرة الثانية.. زيلينسكي يقيل قائد قوات دفاع أوكرانيا الإقليمية

عزل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائد قوات الدفاع الإقليمية، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وعيَّن زيلينسكي، اليوم، الميجور جنرال أناتولي بارهيليفيتش قائداً لقوات الدفاع الاحتياطية المحلية، خلفاً للميجور جنرال المعزول إيهور تانتسيورا.

كان تانتسيورا يقود قوات الدفاع الإقليمية من مايو 2022، ولم يُذكر أي سبب لإقالته من منصبه حتى بعد ظهر اليوم.

يُشار إلى أن قوات الدفاع الإقليمية، التي تعد جزءاً من الجيش الأوكراني، هي مسؤولة في الأساس عن تنظيم الدفاعات بعيداً عن خطوط الجبهة.

ونشأت قوات الدفاع الإقليمية من جماعات احتياطية من المتطوعين أثناء القتال في شرق أوكرانيا، الذي بدأ في 2014، ومنذ ذلك الحين أعيد تنظيمها عدة مرات، وشارك بارهليفيتش في بناء هذه القوات.

تأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من شهر على قيام زيلينسكي بتعيين رستم عميروف وزيراً للدفاع، ليحل محل أوليكسي ريزنيكوف.