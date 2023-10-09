تعطل العمليات في معبر رفح بين غزة وسيناء بعد ضربة جوية

كشفت ثلاثة مصادر أمنية مصرية وشاهد أن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت اليوم.

وأوضحوا أن التعطل حدث من جراء ضربة جوية على منطقة قريبة من جانب غزة.

وأفاد مصدران أمنيان بأن المعبر الحدودي كان مغلقاً جزئياً.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، اليوم، ارتفاع عدد القتلى في إسرائيل إلى نحو 900 قتيل، مشيرةً إلى إصابة نحو 2600 آخرين، وذلك بعد الهجوم الذي شنَّته «حماس» من قطاع غزة.

كما أُعلن عن اختطاف نحو 150 شخصاً من إسرائيل إلى داخل قطاع غزة في الهجوم واسع النطاق الذي شنَّته الحركة.

من جهتها، هددت «حماس» بأنها ستعدم أسيراً مدنياً إسرائيلياً، مقابل أي قصف جديد على منازل المدنيين في غزة دون إنذار مسبق.





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