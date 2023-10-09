قطيشات يستقيل من الفيصلي
التاريخ
10/9/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قدم عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي أحمد قطيشات استقالته من منصبه احتجاجا على غياب العمل المؤسسي في النادي.
وارسل قطيشات مساء الاثنين استقالة رسمية للفيصلي شارحا فيها الكثير من التفاصيل.
وتاليا الاستقالة عبر موقعنا :
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