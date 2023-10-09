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بكلمة نارية.. الناطق باسم سرايا القدس يهدد الاحتلال - فيديو

10/9/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألقى الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة كلمة نارية هدد فيها الاحتلال.

وقال ابو حمزة: إذا كان العدو الصهيوني حريصا على حياة جنوده وضباطه ومستوطنيه الذين باتوا في قبضتنا أسرى عليه التوقف فوراً عن استهداف البيوت وقتل الآمنين وإلا سيكون مصير هؤلاء الأسرى مجهولا كمصير رون أراد قبل أكثر من أربعين عاماً.

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