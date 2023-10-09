بكلمة نارية.. الناطق باسم سرايا القدس يهدد الاحتلال - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ألقى الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة كلمة نارية هدد فيها الاحتلال.
وقال ابو حمزة: إذا كان العدو الصهيوني حريصا على حياة جنوده وضباطه ومستوطنيه الذين باتوا في قبضتنا أسرى عليه التوقف فوراً عن استهداف البيوت وقتل الآمنين وإلا سيكون مصير هؤلاء الأسرى مجهولا كمصير رون أراد قبل أكثر من أربعين عاماً.
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