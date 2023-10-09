687 شهيدا في قطاع غزة
التاريخ
10/9/2023 3:00:08 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 687 شهيدا و3726 جريحا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 687 منهم 140 طفلا و105 سيدات، وجُرح 3726 جريحا، موضحا أن 10% من الإصابات في صفوف الأطفال.
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