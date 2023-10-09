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إسرائيل تعثر على جثث 100 مستوطن فى غلاف غزة.. وتطالب بتخزين الماء والغذاء

10/9/2023 2:39:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، العثور على جثث 100 إسرائيلي في بلدة باري بغلاف غزة، كما دعا جيش الاحتلال مواطنيه لتخزين مياه تكفيهم 72 ساعة ومواد غذائية معلبة.

فيما نقلت القناة 12 عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والجرحى إلى 2500.

على الجانب الآخر نفذت طائرات
الاحتلال الإسرائيلي
مجزرة، اليوم الاثنين، فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 50 فلسطينيا.

وبحسب وسائل إعلان فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت منطقة سوق الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدد من القنابل الثقيلة، وأدى القصف العنيف إلى تدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين.


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