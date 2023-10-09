سرايا القدس تتبنى الهجوم على إسرائيليين في الجنوب اللبناني وتؤكد إصابة 7 جنود

MENAFN - Youm7) أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامى، اليوم الإثنين، مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدت لإصابة 7 جنود إسرائيليين بينهم إصابة خطيرة.

وشن الطيران الحربى الإسرائيلي، الاثنين، غارة على ميناء غزة مع تواصل القصف المدفعى والغارات العنيفة على منازل المدنيين فى القطاع.

وأكدت وزارة الصحة ألفلسطينية فى غزة، الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء ألفلسطينيين فى العدوان الإسرائيلى منذ يومين لـ 560 شهيدا وإصابة 2900 آخرين، ونزوح حوإلى 80 ألف فلسطينى يتواجدون الآن فى 71 مركز إيواء بمختلف محافظات غزة.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلى من عدوأنه ومجازره بحق المدنيين منذ إعلأنه ما يسمى حالة الحرب، بقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم دونما تحذير أو إنذار، وقد ارتكب مجازر استهدفت أكثر من 15 عائلةً يقصفهم وتدمير منازلهم، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وتسبب العدوان الإسرائيلى حتى منتصف الليلة الماضية فى دمار كلى فى 72 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمإلى 619 وحدة هدمت بشكل كلى فيما تضررت بشكل جزئى 5350 وحدة سكنية منها 171 وحدة باتت غير صالحة للسكن، كما جرى قصف عشرات المرافق والمنشآت العامة والخدماتية، ومساجد وفروع للبنوك.

ضمن جهود تعزيز الجبهة الداخلية قامت طواقم الدفاع المدنى ألفلسطينية بـ193 مهمة عمل والخدمات الطبية العسكرية 341 مهمة عمل وتلقى الرقم الوطنى التابع للعمليات المركزية 2734 اتصال واستغاثة تم التعامل معها وفق الأصول، وحصر الإعلام الحكومى آثار عدوان الاحتلال فى الساعات الماضية، حيث تعاملت شركة الكهرباء مع 8436 إشارة على مركز الاتصالات، وقامت 241 مهمة عمل منها 50 مهام إزالة خطر وتوصيل خطوط قطعت جراء القصف.

يفاقم الاحتلال الإسرائيلى من الواقع الإنسانى الصعب بوقف إمدادات الكهرباء والمياه من الخطوط "الإسرائيلية"، ومنع محأولة تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود المصرى عبر التهديد بقصفها.

وطالب مكتب الإعلام الحكومى فى غزة بتدخل إنسانى عاجل وسريع من المجتمع الدولى لوقف إجرام الاحتلال وتوفير الاحتياجات والمتطلبات للتعامل معه.