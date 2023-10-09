إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

MENAFN - Youm7) أصيب 11 فلسطينيًا بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهو المدخل الرئيسي للمسافرين من رام الله وإليها.

وأضافت المصادر أن هناك إصابات في البطن والقدم، وهناك إصابات أخرى بالرصاص المطاطي في الأطراف السفلية، وقد تم نقل جميع المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وفي "نابلس" شمالا، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي عقب هجوم مُستوطنين بالرصاص على مزارعين في بلدة دوما لدى قطفهم للزيتون. وأحرق المستوطنون أربع سيارات في البلدة وسط اندلاع مواجهات. وهاجم مستوطنون من مُستوطنة "يتسهار" المعروفون بعنفهم المفرط، بلدة "حوارة" جنوب "نابلس".

وفي محافظة "الخليل" جنوبًا، أصيب ستة فلسطينيون بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هاجمت جنازة شهيد عند مدخل بلدة "بيت أمر".

وقالت مصادر في الخليل إن شابًا أصيب بعيار ناري في الرأس، ووصفت إصابته بالخطيرة، فيما أصيب خمسة آخرين في أطرافهم العلوية والسفلية، وأصيب العشرات بالرصاص المطاطي وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.



