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كتائب القسام: استهداف المنازل في غزة يقابله إعدام في الرهائن

10/9/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم كتائب القسا "أبو عبيدة": إننا قررنا أن نضع حداً لهذا، وإنه من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة".

وأضاف في كلمة صوتية له: "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي، ونحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه".

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة، اليوم الإثنين، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 50 فلسطينيا.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت منطقة سوق الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدد من القنابل الثقيلة، وأدى القصف العنيف إلى تدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين.

وفي اليوم الثالث من الحرب أتمت إسرائيل تجنيد 300 ألف عنصر من قوات الاحتياط، يشكلون نحو 70% من جيشها، وقامت بنشرهم حول قطاع غزة، وكذلك في منطقة الشمال على الحدود مع لبنان وفي الجولان.


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