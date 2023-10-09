كتائب القسام: استهداف المنازل في غزة يقابله إعدام في الرهائن

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- Youm7) قال المتحدث باسم كتائب القسا "أبو عبيدة": إننا قررنا أن نضع حداً لهذا، وإنه من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة".
وأضاف في كلمة صوتية له: "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي، ونحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه".
ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة، اليوم الإثنين، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 50 فلسطينيا.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت منطقة سوق الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدد من القنابل الثقيلة، وأدى القصف العنيف إلى تدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين.
وفي اليوم الثالث من الحرب أتمت إسرائيل تجنيد 300 ألف عنصر من قوات الاحتياط، يشكلون نحو 70% من جيشها، وقامت بنشرهم حول قطاع غزة، وكذلك في منطقة الشمال على الحدود مع لبنان وفي الجولان.
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