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استشهاد 8 فلسطينيين غالبيتهم أطفال في غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس

10/9/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد ثمانية فلسطينيين غالبيتهم أطفال، مساء اليوم الاثنين، في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة قنن غرب خان يونس دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد المواطنين الثمانية، وقد تم نقل جثامينهم إلى مستشفى ناصر.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.




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