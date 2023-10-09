استشهاد 8 فلسطينيين غالبيتهم أطفال في غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس

(MENAFN
- Youm7) استشهد ثمانية فلسطينيين غالبيتهم أطفال، مساء اليوم الاثنين، في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة قنن غرب خان يونس دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد المواطنين الثمانية، وقد تم نقل جثامينهم إلى مستشفى ناصر.
وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.
MENAFN09102023000132011024ID1107215792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.