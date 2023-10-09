أبرز برامج أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) تعتبر أسقفية الخدمات العامة من أهم المؤسسات فى الكنيسة، حيث تقدم خدمات لكل جموع الأقباط في مصر، فقد تأسست لتكون بمثابة الذراع التنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورًا رائدًا فى الخدمات الدياكونية للفقراء.برامج وخدمات الأسقفية





وأوضح الموقع الرسمي للكنيسة أن خدمات الأسقفية تصل إلى 4 ملايين مصري من بين الأفراد الأكثر احتياجًا، ويتم التركيز بصفة خاصة النساء والشبابوالأطفال.ولدى الأسقفية مجلس استشاري مكون من 7 أعضاء يقدم المشورة للأسقف والمدير التنفيذي في المواضيع المختلفة، وبلغ عدد المستفيدون 415 موظفًا بالإضافةإلى 1200 متطوع.أولاً: البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع(ICDP)المكونات الفنية/ البرامجية:برنامج الرعاية الصحية الأولية: مساعدة المجتمعات المستهدفة علي أن تصبح أكثر صحة وإنتاجية.برامج التعليم: يتكون من برنامجين فرعين، تعليم الكبار ويهدف إلى تمكين الأميين من تحقيق المستوى التعليمي والثقافي المناسب للقيام بدور فعال مجتمعاتهم. وبرنامج تحسن جودة التعليم لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.برنامج التنمية الاقتصادية: يهدف إلى تحسن مستوى معيشة الأسر الفقيرةومساعدة الشباب للحصول على وظائف مناسبة.برنامج التنمية الريفية: يعمل على تحسن الإنتاج الزراعي والحيواني لرفع مستوى معيشة المزارعين.برنامج البيئية: يهدف الي نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة والتدابير المناسبة من أجل الحفاظ على البيئة بما ذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.برنامج إطلاق قدرات النشء، ويشمل هذا البرنامج برنامجين أساسيين وهما:برنامج تنمية الطفولة المبكرة: ويعمل على توفير فرص التعلم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية والفنيةللأطفال والتي تقود إلى تنمية روح الابداع وغرس قيم التسامح والتنوع.برنامج الشباب: يهدف إلى تمكين الشباب القبطي من العمل بشكل فعال في كنيستهم ومجتمعهم.برنامج تمكين المجتمع والاستدامة: يسعي هذا البرنامج إلى بناء قدرات المجتمعات المستهدفة وتمكينها لتصبح قادرة على تحمل أعباء تنمية نفسها بما يعززاستدامه التنمية بالمجتمعات.برامج بناء السلام المجتمعي: يتكون هذا البرنامج من وحدتين:مناهضة العنف ضد الطفولة: يسعي الي حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتمكن الأطفال من النمو في مجتمعداعم لنموهم وتطورهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم والاستمتاع بطفولتهم.مناهضة العنف ضد المرأة: يهدف إلى النهوض بالظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات المصريات ودعم تمتعهن بحقوقهن ومناهضة أيتمييز قائم علي النوع الاجتماعيبرنامج رعاية الفئات المستضعفة: يشمل برنامجين أساسيين:برنامج الحياة الأفضل: توفير الوقاية من تعاطي المخدرات، والعلاج، وإعادة التأهيل، والمتابعة مع تعافي المدمنين للمساعدة على الشفاء ومنع الانتكاس.برنامج خدمة ذوي الإعاقة: رعاية وإعداد المعاقين للاندماج في المجتمع والحصول علي مستوى معيشة أفضل.برنامج الإغاثة: يعمل علي توفير تدخل لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والإرهاب.برنامج تحسين المسكن: مساعدة أسر المجتمع في الحصول علي منزل صحي يؤمن الاحتياجات الأساسية للعائلة.برنامج تنمية الموارد البشرية: يعمل البرنامج على دعم وتطور أداء وقدرات العاملين بالأسقفية والمجتمعات.برنامج الدراسات والبحوث الاجتماعية: دراسة وتقييم المشكلات المجتمعية ورفع الوعي بخصوص جوانب مختلفة من المواطنة والدولة المدنية، تزويد فريق العملبالأسقفية بأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بتنمية المجتمع والبحث الاجتماعي.برنامج التخطيطوالمتابعة: لإنشاء خطط العمل والبرامج الرئيسية والنتائج المتوقعة، ووضع مؤشرات تقدم العمل ببرامج الاسقفية، وجمع بيانات التنفيذ، وتقييمالأداءوضمان انسيابية خطط المرحلة التالية.ثانيًا: الرعاية الاجتماعية (برنامج أجابى):تقديم الدعم للأفراد المحتاجين الذين ليس لديهم موارد، ويركز البرنامج بشكل خاص علي:مساعدة الأسر ذات العائل الوحيد التي لا تستطيع الوصول إلى الحد الأدنى من الدخل.الأرامل.المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة الذين ليس لديهم تغطية تأمين صحي.السجناء وعائلاتهم.الأيتام.الأفراد العاجزون من كبار السن الذين لا يستطيعون العمل،ويشمل ضحايا الكوارث السياسية والطبيعية