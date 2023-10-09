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حياة كريمة تشارك بجناح فى معرض تراثنا لعرض المنتجات الحرفية بقرى المبادرة

10/9/2023 2:39:30 PM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن مشاركتها في معرض تراثنا للحرف اليدوية، بجناح كامل يضم مجموعة من المشروعات التراثية والحرفية للعارضين في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المٌقام خلال الفترة من الثامن من أكتوبر حتى الرابع عشر من الشهر نفسه، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ومشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة.



وتتنوع المنتجات التي تشارك بها المؤسسة بجناحها في المعرض، حيث تضم ستة عارضين لعرض منتجاتهم المتنوعة من خزف تونس، والمصنعات الجلدية وأعمال جلود وأعمال بمخلفات النخيل، وتطعيم صدف، بالإضافة إلى منتجات من السجاد اليدوي والصوف والحرير الحديث والسجاد الحرير والسجاد الصوف وغيرها من المنتجات الحرفية والتراثية من العارضين.



وقامت المؤسسة بتسليم العارضين بجناح حياة كريمة شهادات تقدير وجوائز مالية، من جانب الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي للمؤسسة والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وتحرص مؤسسة حياة كريمة على المشاركة في معرض تراثنا كل عام سعيًا منها لإحياء الفنون التراثية وتشجيعًا للأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث، كما تستمر المؤسسة في تقديم كافة أنواع الدعم لمتدربيها بهدف التمكين الاقتصادي من أجل إحياء الفنون التراثية حفاظًا على الهوية المصرية، والمساهمة في تطوير منتجاتهم، فضلًا عن تسويقها داخل وخارج مصر.



الجدير بالذكر أن معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات للعام الخامس على التوالي يتيح الفرصة للحرفيين استعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخليًا، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة في كل بقاع العالم، كما يقدّم المعرض جولة إبداعية واستثنائية لأصحاب الذوق الرفيع لاقتناء ما يناسبهم من قطع فنية ومشغولات تراثية، وبأسعار تنافسية، وذلك في أكبر ملتقى للمبدعين والفنانين والحرفيين، الذين يجمعهم معرض تراثنا.









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